The commander-in-chief of NATO forces in Europe stated what goal Trump set for him.

The commander-in-chief of the NATO Joint Armed Forces in Europe, Alexus Grinkevich, said that he was sent there by US President Donald Trump in order to demonstrate the White House's commitment to allied commitments so that no one would have any doubts about this.
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