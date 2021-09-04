Главные новости за ночь: рекорд Роналду, создание аналога Hubble и переиздание Красной книги

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить. «Роскосмос» и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) заключили соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории «Спектр-УФ».