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Главные новости за ночь: рекорд Роналду, создание аналога Hubble и переиздание Красной книги

Главные новости за ночь: рекорд Роналду, создание аналога Hubble и переиздание Красной книги

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить. «Роскосмос» и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) заключили соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории «Спектр-УФ».

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