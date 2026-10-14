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Царьград

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Минцифры призвало операторов не ограничивать банковские звонки

Минцифры призвало операторов не ограничивать банковские звонки

Минцифры призвало операторов связи не вводить ограничения на входящие звонки от банков до начала ноября, пока последние не заключат договоры о маркировке вызовов.

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