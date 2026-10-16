Каждое лето для меня пахло железной дорогой, угольным дымом и предвкушением чуда. Пять тысяч километров пути, почти пять суток стука колёс, бесконечные полустанки с деревянными домами, банями и огородами — всё это было лишь прелюдией к главному.
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