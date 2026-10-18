Главное в тезисах: Еврокомиссия оценивает помощь Киеву с 2022 года в 231,5 млрд евро, а в декабре 2025-го одобрила новый кредит на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, из которых 60 млрд — на военные нужды.