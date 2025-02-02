Православные праздники февраля 2025 года: полный календарь с постами и значимыми датами Юлия ЧинковаФевраль 2025 года станет важным месяцем для православных христиан, поскольку в это время будут отмечены несколько значимых праздников.
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