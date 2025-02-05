Экологическая катастрофа на Чёрном море: пляжный отдых отменяется. Виновные отдыхают

Как так получилось, что бизнесмены, уличённые в получении откатов и хищении векселей на многие миллионы рублей, лишённые доступа к тендерам на перевозку нефтепродуктов «Роснефти», с подмоченным бэкграундом перевозчиков, преспокойно возили нефтепродукты по Чёрному морю? Оказывается, такое возможно и … .