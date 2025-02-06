В ГД предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для мам

Предполагается, что это улучшит ситуацию с рождаемостью.фото: freepik.com/asphotofamilyРоссии стоит последовать примеру Японии и изучить возможность ввести четырехдневную рабочую неделю для мам с целью улучшения рождаемости.
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