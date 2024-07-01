В России запретили ругаться с соседями в чатах

Житейские разногласия в домовых чатах теперь под строгим контролем закона. Первый кассационный суд общей юрисдикции запретил жильцам многоквартирных домов оскорблять и порочить друг друга в групповых онлайн-беседах, пишет «РГ».
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