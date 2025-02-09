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Военное обозрение

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Трамп заявил о якобы состоявшемся телефонном разговоре с Путиным

Трамп заявил о якобы состоявшемся телефонном разговоре с Путиным

В Кремле пока никак не комментируют заявление американского президента.

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Надежда Донцова
Врет и глазом не моргнет!
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