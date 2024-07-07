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Аргументы и Факты

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Дубинский: из-за произвола ТЦК украинцы могут начать сбегать целыми селами

Дубинский: из-за произвола ТЦК украинцы могут начать сбегать целыми селами

Произвол военкоматов все чаще приводит к том, что украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям», заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.

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