Экс первая ракетка мира Маррей восхитился 16-летней россиянкой Андреевой на АО

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде британец Энди Маррей в своих социальных сетях раскритиковал комментатора матча российской теннисистки Мирры Андреевой против француженки Диан Парри в матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии