Компания Евгения Пригожина продана. Покупатели - владельцы "Садовода"

Царьград Фото: коллаж Царьград Производственные мощности ГК "Конкорд" перешли к структурам Года Нисанова и Зараха Илиева.
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