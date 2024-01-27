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МИД Германии признало ответственность страны за блокаду Ленинграда

МИД Германии признало ответственность страны за блокаду Ленинграда

Сегодня отмечается восьмидесятая годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В юбилейную дату внешнеполитическое ведомство Германии опубликовало заявление, в котором признало ответственность страны за преступления 1941-1944 годов.

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