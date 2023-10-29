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Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе

Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе

Лидер Дагестана Сергей Меликов попросил жителей республики на фоне обострения палестино-израильского конфликта не обращать внимание на призывы со стороны вражеских интернет-ресурсов и не давать расколоть российское общество.

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