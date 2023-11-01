Научно-техническая библиотека России станет узлом сети РЦИС.РФ

Соглашение о подключении хранилища Государственной публичной научно-технической библиотеки России (ГПТНБ России) к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальными правами подписано председателем Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андреем Кричевским и генеральным директором библиотеки Александром Караушем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии