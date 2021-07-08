Тарасенко запросил обмен у «Сент-Луиса». Одна из причин – две неудачные операции на плече, сделанные врачами клуба (The Athletic)

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко официально запросил обмен в другую команду. Как пишет The Athletic, одной из причин такого решения россиянина стали две неудачные операции на плече, которые были сделаны врачами «Блюз» в 2018 и 2019 годах.