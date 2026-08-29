Франция: один человек погиб и еще один получил ранения в Десин-Шарпье, столица Лиона, регион Овернь-Рона-Альпы, около 19:30 (17:30 по Гринвичу) 28 августа.
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