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Как быстро отремонтировать треснувшее пластиковое ведро методом точечной пайки

Как быстро отремонтировать треснувшее пластиковое ведро методом точечной пайки

Ничто не вечно. Пластиковые ведра тоже. Однако если ведро треснуло, его можно отремонтировать, чтобы: во-первых, не выбрасывать на свалку и не засорять планету; во-вторых, сэкономить деньги и не покупать новое ведро.

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