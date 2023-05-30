Как быстро отремонтировать треснувшее пластиковое ведро методом точечной пайки

Ничто не вечно. Пластиковые ведра тоже. Однако если ведро треснуло, его можно отремонтировать, чтобы: во-первых, не выбрасывать на свалку и не засорять планету; во-вторых, сэкономить деньги и не покупать новое ведро.
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