«Забег в ползунках» прошёл в Лосиноостровском районе

В Лосиноостровском районе состоялся яркий семейный праздник — «Забег в ползунках и не только». Мероприятие прошло на площадке у спортивного комплекса «Лосинка» и собрало десятки семей с детьми разных возрастов.
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