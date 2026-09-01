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НАША ЛОСИНКА

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«Забег в ползунках» прошёл в Лосиноостровском районе

В Лосиноостровском районе состоялся яркий семейный праздник — «Забег в ползунках и не только». Мероприятие прошло на площадке у спортивного комплекса «Лосинка» и собрало десятки семей с детьми разных возрастов.

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