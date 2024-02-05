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Закон, порядок, государство

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В Верхней Пышме на территории Главного храма Центрального военного округа прошла первая Божественная литургия

В Верхней Пышме на территории Главного храма Центрального военного округа прошла первая Божественная литургия

В ходе литургии также состоится молебен, в ходе которого прозвучат молитвы о победе российских воинов и благополучии членов их семей.

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