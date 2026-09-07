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«Эти глаза напротив»: в Твери прозвучат легендарные песни в живом исполнении

«Эти глаза напротив»: в Твери прозвучат легендарные песни в живом исполнении

Концерт «Эти глаза напротив»: в Твери прозвучат песни легендарного эстрадного певца. 11 сентября в 18:30 в Тверской академической областной филармонии состоится концерт «Эти глаза напротив», посвящённый творчеству легендарного эстрадного исполнителя.

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