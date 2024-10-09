Дайджест новых законопроектов и позиций ВС РФ. Октябрь, ч. 1

В этом выпуске мы рассматриваем законы, вносящие изменения в нормы о недобросовестной рекламе в банкротстве, об автоматическом выбытии члена совета директоров, засекречивании авторов изобретения, а также иные актуальные новости.
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