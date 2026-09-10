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ИА Регнум

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Журналист пошел на спецоперацию после интервью с 20-летним разведчиком

Журналист пошел на спецоперацию после интервью с 20-летним разведчиком

Журналист Марат Винский заключил контракт и отправился на СВО после того, как во время командировки в Донецк взял интервью у молодого разведчика, который сразу после разговора отправился на боевую задачу.

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