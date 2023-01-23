Что за комета ZTF пролетает рядом с Землёй и как её можно увидеть? Упустите её, и следующего сближения придётся ждать 50 тысяч лет С середины января жители Земли (увы, не все) могут наблюдать необычайно яркое и удивительно зелёное небесное тело.