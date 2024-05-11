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Петербургский дневник

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Минобороны РФ сообщило о ряде террористических атак со стороны Украины прошлой ночью

Минобороны РФ сообщило о ряде террористических атак со стороны Украины прошлой ночью

Средствами ПВО сбиты 21 реактивный снаряд и 16 БПЛА Пресс-служба Министерства обороны России сообщает, что в течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток со стороны Украины совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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