Минобороны РФ сообщило о ряде террористических атак со стороны Украины прошлой ночью

Средствами ПВО сбиты 21 реактивный снаряд и 16 БПЛА Пресс-служба Министерства обороны России сообщает, что в течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток со стороны Украины совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.