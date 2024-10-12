Сериал “Властелин колец: кольца власти” будет сниматься до тех пор, пока не п...

Сериал “Властелин колец: кольца власти” будет сниматься до тех пор, пока не потеряет зрителейНесмотря на критику сериала “Властелин колец: кольца власти” со стороны зрителей, это шоу собирает достаточное количество зрителей, чтобы Amazon считала его успешным.