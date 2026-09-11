Омск расширил "островок безопасности" после ДТП 6 августа

Администрация Омска повысила бордюры и расширила "островок безопасности" после ДТП 6 августа, когда водитель Lada Granta сбил восемь пешеходов.
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