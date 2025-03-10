Количество жертв в результате обстрела рынка в селе Великие Копани увеличилось до четырех.Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
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