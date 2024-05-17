Больше половины россиян изучают отзывы о товарах и услугах. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос СДЭК и платформы «Кукушка».
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Больше половины россиян изучают отзывы о товарах и услугах. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос СДЭК и платформы «Кукушка».
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