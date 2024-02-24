Я в то время был обеспеченным мужчиной, успешным в карьере, но одна моя потребность всегда оставалась неудовлетворенной.
До свадьбы думал, что моя жена превосходно готовит, но потом узнал правду
Комментарии
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Элина Морозова
Странный какой то дядька. Ему не жена нужна, а домашняя повариха. Ну нанял бы профессионалку на должность повара.
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16 час.
Майя Maja
Я вот тоже подумала, а зачем такие заморочки? И главное. ходил в рестораны ужинать и не может отличить ресторанные блюда, готовую еду от домашней? Да и она что думала? Это же не месяц так покуражиться, а на всю жизнь))
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11 час.
Элина Морозова
Оба странные. А он похоже действительно не разбирается в хорошей кухне, если магазинную кулинарию отличить от домашней не умеет. Просто капризы его.
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10 час.
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