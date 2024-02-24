До свадьбы думал, что моя жена превосходно готовит, но потом узнал правду

Странный какой то дядька. Ему не жена нужна, а домашняя повариха. Ну нанял бы профессионалку на должность повара.

Майя Maja

Я вот тоже подумала, а зачем такие заморочки? И главное. ходил в рестораны ужинать и не может отличить ресторанные блюда, готовую еду от домашней? Да и она что думала? Это же не месяц так покуражиться, а на всю жизнь))