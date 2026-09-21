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Екатеринбург примет этап Гран-при по фигурному катанию

Екатеринбург примет этап Гран-при по фигурному катанию

В Екатеринбурге впервые за 11 лет пройдут крупные российские соревнования по фигурному катанию. С 4 по 8 ноября на «УГМК Арене» состоится 4-й этап Гран-при России «Золото Урала».

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