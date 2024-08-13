«К вам постучатся в дверь». Севастопольское предвыборное движение

С 12 августа 2024 года Севгоризбирком запустил проект «ИнформУИК». 700 обходчиков из членов участковых избирательных комиссий вышли на адресное информирование и оповещение избирателей о дне, времени, месте, формах голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва.
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