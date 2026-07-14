Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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«Зять публично потребовал, чтобы я делилась с ним своей пенсией, на что я ответила резким отказом, назвав его поведение неприемлемым и наглым».

«Зять публично потребовал, чтобы я делилась с ним своей пенсией, на что я ответила резким отказом, назвав его поведение неприемлемым и наглым».

– Ты действительно мастер хранить тайны, Анечка, – с лёгкой горечью произнесла я своей дочери. – Как старое дырявое ведро: сколько ни наливай, всё равно просочится наружу.

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Комментарии
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Елена Камышева
Аня - круглая дура.
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4 н.
мария тинус
Есть профессии и есть регионы, где пенсия наступает раньше 55 лет. И за особые условия труда доплаты есть везде. Так что здесь ничего странного. А вот то, что дочь у Ольги Петровны дура наивная - неприятненько.
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4 н.
ВераВерная
Ну да, она могла и в 35 лет на пенсию уйти, как балерина)))
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4 н.