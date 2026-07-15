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Царьград

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Sminex ввёл в эксплуатацию новый квартал с скай-виллами в Москве

Sminex ввёл в эксплуатацию новый квартал с скай-виллами в Москве

Компания Sminex завершила строительство жилого квартала Life Time в Пресненском районе Москвы. Комплекс включает четыре башни, два здания с яркими фасадами, частную школу, детский сад, офисы и розничные пространства.

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