Sminex ввёл в эксплуатацию новый квартал с скай-виллами в Москве

Компания Sminex завершила строительство жилого квартала Life Time в Пресненском районе Москвы. Комплекс включает четыре башни, два здания с яркими фасадами, частную школу, детский сад, офисы и розничные пространства.
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