Спички - не игрушка

85 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Мордашов
    Фильм Кондрашова «Крым.Путь на Родину». 2015 год. - В.В., Вы умеете прощать? - Да, но не всё. - А что невозможно прос...Мятеж отменяется....
  • Вадим Мордашов
    Евгений Пригожин был вынужден отказаться от вступления в Москву, поскольку практически никто из лидеров общественного...Мятеж отменяется....
  • Николай Гомельский
    Пусть Вова не переживает за супругу, друган Кошевой, не оставит её одну...😜 Сколько раненых ...

Что это было?!

Что это было?!

«Мятеж не может кончиться удачей,В противном случае его зовут иначе»(с)Джон Харрингтон в переводе Самуила МаршакаПосле событий последних двух дней огромное количество людей задаётся вопросом «А что это вообще было?».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх