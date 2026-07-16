Mary Jo 'MJ' Shannon, Mother Of The Kardashians' Kris Jenner, Dead At 91

Mary Jo 'MJ' Shannon, Kris Jenner's mother who appeared on The Kardashians, has died - read her obituaryMary Jo 'MJ' Shannon, Kris Jenner's mother who appeared on The Kardashians, has died - read her obituary.
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