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Mary Jo 'MJ' Shannon, Mother Of The Kardashians' Kris Jenner, Dead At 91

Mary Jo 'MJ' Shannon, Mother Of The Kardashians' Kris Jenner, Dead At 91

Mary Jo 'MJ' Shannon, Kris Jenner's mother who appeared on The Kardashians, has died - read her obituaryMary Jo 'MJ' Shannon, Kris Jenner's mother who appeared on The Kardashians, has died - read her obituary.

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