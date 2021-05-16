Бойцы противодиверсионного отряда Балтийской военно-морской базы уничтожили условных диверсантов на побережье

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы Балтийского флота совместно с вертолетами морской авиации провели тренировки по отработке навыков обнаружения, блокирования и уничтожения условных террористов на побережье .
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