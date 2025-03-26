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Эксперты назвали самое одинокое поколение россиян

Эксперты назвали самое одинокое поколение россиян

Среди опрошенных россиян 43% зумеров каждый день чувствуют себя одиноко. Об этом говорится в результатах опроса литературной платформы «Литнет» и приложения для знакомств Mamba, с которыми ознакомились «Известия».

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