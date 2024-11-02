"Автодор" рассказал на погоде на трассах

О погодных условиях на российских дорогах сегодня рассказал в своем телеграм-канале «Автодор». На трассе М-1 «Беларусь» днем на территории Смоленской области будет мокрый снег, температура же прогнозируется в районе нуля.
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