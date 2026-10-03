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Регионы России

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Белоруссия и Исландия одержали убедительные победы в третьем туре Лиги наций УЕФА

Белоруссия и Исландия одержали убедительные победы в третьем туре Лиги наций УЕФА

В третьем туре Лиги наций УЕФА сборная Белоруссии разгромила команду Сан-Марино со счётом 4:0 на стадионе «Илловски Рудольф» в Будапеште 3 октября.

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