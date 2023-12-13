Чёрные ходят первыми и выигрывают. Угольщики не прекращают войну за погрузку на сети РЖД, но ждёт ли кто-то российское топливо?

РЖД не прекращают попыток обуздать угольщиков: на днях в руководстве монополии снова предложили сменить тарифный класс угля с самого дешёвого первого на эталонный второй, перевозки которого доходнее для компании как минимум в 2,3 раза.
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