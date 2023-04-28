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Запретить нельзя продавать в сетках. Где запятая?

В России могут запретить продавать картофель, другие овощи и фрукты в сетках. Вопрос запрета упаковки и продажи картофеля, а также овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках накануне обсуждался на совещании в Минпромторге.

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