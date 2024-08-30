Как в Караганде отметят День Конституции

Тридцатого августа в Казахстане отмечается государственный праздник – День Конституции. В Караганде подготовлены развлекательные и концертные программы, приглашены звёзды казахстанской эстрады Қазыбек Құрайыш, Маржан Арапбаева, Ерлан Кокеев.
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