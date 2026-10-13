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Суд закрыл от прессы заседание по делу экс-совладельца «Корпорации СТС» Алексея Боброва

Суд закрыл от прессы заседание по делу экс-совладельца «Корпорации СТС» Алексея Боброва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября, ФедералПресс. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга закрыл от журналистов заседание по делу бывшего совладельца «Корпорации-СТС» Алексея Боброва.

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