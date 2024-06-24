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Льюис Хэмилтон: «Мерседес» на максимуме, нужны новинки, чтобы сражаться с лидерами»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что его команда добилась прогресса за последнее время, но соперничать с «Ред Булл», «Маклареном» и «Феррари» все еще тяжело.

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