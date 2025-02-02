Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Сталинград – последний рубеж

Сталинград – последний рубеж

2 февраля в России отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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Александр Рожков
Сталинград                                                                                                               https://youtu.be/3ttkR_rGR9Q
Сталинград (1943)
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