БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На Navy Lookout подвели краткие итоги уходящего года. Королевский военно-морской флот в 2023 году

На Navy Lookout подвели краткие итоги уходящего года. Королевский военно-морской флот в 2023 году

Хотя этот ресурс ([leech=http://]https://www.navylookout.com/a-year-in-review-the-royal-navy-.[/leech]) и не является официальным, тем интереснее его мнение, поскольку на него не «давит» правительство Его Величества.

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