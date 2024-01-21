На Navy Lookout подвели краткие итоги уходящего года. Королевский военно-морской флот в 2023 году

Хотя этот ресурс ([leech=http://]https://www.navylookout.com/a-year-in-review-the-royal-navy-.[/leech]) и не является официальным, тем интереснее его мнение, поскольку на него не «давит» правительство Его Величества.
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