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ВСУ нанесли очередной массированный удар по Донецку

ВСУ нанесли очередной массированный удар по Донецку

Украинские войска выпустили семь снарядов «натовского» калибра по Донецку Как сообщает РИА Новости, за пять минут украинскими войсками было выпущено семь снарядов «натовского калибра» 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

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