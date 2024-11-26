Армия России имеет полную инициативу в Харьковской области, прорвав границу еще на одном участке и атаковав Казачью Лопань, а также ведя бои на подступах к Купянску, заявляют украинские пропагандисты и военные аналитики.
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