Русская весна
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Русская весна

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Армия России имеет полную инициативу в Харьковской области, бои идут на подступах к Купянску (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России имеет полную инициативу в Харьковской области, бои идут на подступах к Купянску (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России имеет полную инициативу в Харьковской области, прорвав границу еще на одном участке и атаковав Казачью Лопань, а также ведя бои на подступах к Купянску, заявляют украинские пропагандисты и военные аналитики.

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Комментарии
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Амара Карпова
Держу кулаки за ребят👊🙏Победа за ними💯🙏🇷🇺❤️
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17 час.
ВД
Вовладар Даров
В Харькове давно уже ждут Россию!!!
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16 час.

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